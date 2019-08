Madcon satte full fyr på Fæsterålen

Pluss

Få band har vært et sikrere kort som headlinere under Fæsterålen enn det Madcon var i år. Så lenge gutta møter opp friske, vet man at de kommer til å levere. Det gjorde duoen Tshawe Baqua og Yosef Wolde-Mariam. De startet riktignok i et sakte gir, før hitparaden kom på løpende bånd, inkludert Freaky Like Me og Barcelona. Da de smelte i gang med Beggin, begynte folkehavet for alvor å respondere.