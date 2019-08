Avslørte gjentagende regelbrudd under tilsyn hos Nordlaks:

Mattilsynet til Nordlaks: – Regelbruddet kan sette fiskens velferd i fare

For å oppnå bedre fiskehelse ber Mattilsynet oppdrettsselskapet Nordlaks om å endre prosedyrene for ventemerdene på Børøya , og sier at regelbrudd kan sette fiskens velferd i fare.