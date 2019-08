Ingen anke etter millionsøksmålet etter truckbrann

Pluss

28. mai i år begynte en av Vesterålen tingretts mest omfattende rettsaker på lang tid. Det hele begynte med en brann i fiskerikonsernet Nergård AS i Bø i februar 2017. Firmaet hevdet brannen startet i en truck fra den tyske produsenten Still GmbH. Gjennom sitt forsikringsselskap W. R. Berkley Insurance saksøkte Nergård Still for mer enn 35 millioner kroner.