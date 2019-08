4,8 mill. for varme og ventilasjon i Myre kirke

Pluss

Prosjektet har vært ute på anbud og menighetsrådet fikk kun ett tilbud, med en ramme for totalentreprise på kr 6.111.515 uten mva., uten. prosjektledelse og uten ekstern konsulent. Dette anså menighetsrådet å være for dyrt, og det ble jobbet sammen med ekstern konsulent for å finne muligheter for å ta ned kostnadsnivået.