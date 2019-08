Knakk kjeven og må opereres

Det er en bekymret Morild-trener som sier at lagets plassering på tabellen nå ikke er det viktigste for ham. Bekymringen går på at den sentrale spilleren Preben Meland Pedersen i sist kamp knakk kjeven tvers av og fikk en kraftig hjernerystelse og skal opereres i morgen.