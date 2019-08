Alarm24 forsøker å påvirke regjeringen

Pluss

I februar skrev VOL at Justisdepartementet ville pålegge samtlige alarmsentraler i Norge, inkludert Alarm 24 i Bø, om å utdanne samtlige ansatte til vektere.

Justisdepartementet i ferd med å snu angående vekterutdanning for Alarm 24-ansatte: – Jeg er veldig optimistisk og har god tro på at vi skal klare å endre dette For en drøy måned siden, skrev VOL at Justisdepartementet ville pålegge samtlige alarmsentraler i Norge, inkludert Alarm 24 i Bø, om å utdanne samtlige ansatte til vektere. Nå er opphavsmennene bak pålegget i ferd med å snu.

– Jeg har jobbet en stund for å få bort denne regelen, og har tro på at den blir endret. Vi hadde et positivt møte med deler av justiskomiteen, som understreket at de skulle gjøre hva de kunne, uttalte Bø-ordfører Sture Pedersen til VOL i starten av februar.

Møtte justiskomiteen

Den gang hadde han nettopp vært i et møte med deler av justiskomiteen på Stortinget i håp om at de kunne bidra til å skrote forslaget. VOL var i kontakt med Justisdepartementet i vinter for å spørre dem om hva som var intensjonen med at operatører som bare sitter ved en sentral og aldri er ut i felt, måtte ha vekterutdanning.

– Et av formålene med skjerpingen av kravene i vaktvirksomhetsloven/forskriften var å effektivisere den offentlige kontrollen med virksomheten. Et unntak fra reglene om vekterutdanning for alarmsentraler av denne type, ville kunne vanskeliggjøre muligheten til å kontrollere disse, uttalte Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Torkil Åmland den gang.

Statssektretæren sa videre at departementet innser at det opprinnelige forslaget kanskje ikke var det beste, og understrekte at det kan være krevende å kontrollere at små selskaper ikke rykker ut.

Åpne for å snu

– Men vi ser imidlertid at et krav om vekterutdanning for de som sitter på en alarmsentral der det ikke foretas noen uttrykning, kan være kostnadskrevende for mindre virksomheter av denne type. Vi er åpne for å se nærmere på dette, skrev han i en epost til VOL.

Bø-ordfører Sture Pedersen var i vinter i kontakt med justispolitisk talsmann i Høyre, som sa det samme som statssekretæren.

– Jeg regner derfor med at dette forslaget blir endret. Det formelle er ikke helt på plass, men det kommer. Akkurat nå er jeg veldig optimistisk og har god tro på at vi skal klare å endre dette, sa han.

Nå kan det derimot virke som at saken blir trenert, all den tid Bø kommune har bevilget Alarm24 40 000 kroner gjennom næringsfondet til arbeidet med å påvirke regjeringen til å snu i sitt syn i saken.

Møtt opp i regjeringskontoret

I selskapets søknad heter det at Alarm24 ved flere anledninger har møtt opp i regjeringskontoret for å komme i kontakt med bla. Justisministeren.

– Dette for å gi han innblikk i vår forretningsmodell, da vi kun har operatører som sitter og behandler innkommende alarmer. Dette har gitt en positiv effekt slik at det nå er på gang en lovendring som gjør at vi slipper store utgifter på å utdanne vektere, skriver Alarm24 i søknad om kommunal støtte.