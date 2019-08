Forrige gang dukket aldri tiltalte opp til rettsaken. Nå gjør Vesterålen tingrett et nytt forsøk.

Pluss

I mai fant det sted en noe spesiell rettsak i Vesterålen tingrett. Spesiell i den forstand at tiltalte aldri dukket opp. Den gang satte tingretten ledet av dommerfullmektig Jon Gudbrand Fliflet i gang et omfattende apparat for å finne tiltalte. Det ble telefonert både til vedkommende, hans venner og en institusjon tiltalte hadde kontakt med. En stund var det uro for om det var tilstøtt den forsvunnede noe eller han selv hadde gjort noe dramatisk.