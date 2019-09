Sortlendingene vil ha henne som ordfører

Pluss

For ei partimåling utfør i uke 34, viser nemlig at det ligger an til at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti ligger an til å få 17 mandater av 27 i Sortland etter valget, mot Høyres sju. Både Sp og Ap har uttalt til Vol at de ønsker å fortsette det rødgrønne samarbeidet i Sortland også i kommende periode.