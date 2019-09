Øybadet følger opp rapporten

Pluss

– Rapporten påpeker noen få avvik, samt gir innspill til rutiner som kan evalueres og forbedres. Konklusjonen er likevel at Øybadet i hovedsak følger lov og regelverk, og det er vi fornøyde med. Vi anser rapporten som et nyttig verktøy og drahjelp for å bli enda bedre, sier daglig leder Jonas Ellingsen i Øybadet på Melbu.