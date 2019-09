Arctic Race førte til knallmåned for Hyundai på Sortland

Pluss

I dagens bilmarked er det stort sett lang leveringstid for nye elbiler, så også for Biltrend Vesterålen på Sortland. Men i og med Hyundais posisjon som sponsor for sykkelrittet Arctic Race of Norway fikk Biltrend Vesterålen langt raskere tilgang på nye modeller, noe som gleder selger Knut Pedersen.