Nektes erstatning etter at han kjørte på hull i veien

En mann fra Stokmarknes får ikke erstattet skadene på bilen hans, etter at han kjørte i et hull i veibanen. Vegvesenet erstatter bare skader på biler for egne ansatte eller om bileier har oppdrag for vegvesenet. Unntaket er når veivesenet ikke har fulgt opp meldinger om skader på veien godt nok.