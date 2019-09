Svømmeundervisning i Stokmarknes-skolen: 28 timer totalt

Bengt Are Pettersen fra fagforbundet og Steinar Pettersen fra utdanningsforbundet mener det er all grunn til å rope varsku over antallet timer med svømmeopplæring som elevene i Stokmarknes får. – Elevene i tredje, fjerde, sjette og åttende trinn får sju svømmetimer i året, sier de to.