SVs Christian Torset:

– Spørsmålet om sammenslåing kan bli liggende i skuffen

– Jeg mener helt klart at spørsmålet om sammenslåing kan bli liggende i skuffen. Skal det tas opp igjen, må det etter min mening gjennomføres folkeavstemninger slik at de folkevalgte er sikre på at de faktisk har mandat til å kjøre en slik prosess. Sist folkeavstemning var helt entydig, og folket sa nei. Det bør alle politikere høre på.