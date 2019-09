Jenny Rinde Johansen, Øksnes Høyre:

– Vi trenger ro rundt skolestrukturen i Øksnes

Etter at Øksnes Frp nylig uttalte at de ønsker omkamp rundt skolestrukturen i kommunen, har det skapt reaksjoner fra flere hold. Øksnes Høyre mener at dagens struktur er til det beste for elevene, og ønsker ro rundt saken.