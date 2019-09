– Uten frivilligheten stopper Norge

Pluss

Regjeringen har bestemt at fra 2021 skal statstilskuddet til landets 483 frivilligsentraler legges inn i rammetilskuddet til kommunen fordelt på folketall. Av tall fremhentet fra Norges Frivilligsentraler blir det overført kr 35,16 per innbygger til frivilligsentralene, påpeker Unni Glad på vegne av nettverksgruppa for frivilligsentralene i Vesterålen.