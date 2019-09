– Eiendomsskatten ser ut til å ha vært viktig

Pluss

Senterpartiet ser ut til å gjøre et brakvalg i Øksnes, og ligger etter forhåndsstemmene an til å kapre hele syv av 21 plasser i kommunestyret, og blir med det største parti. Frp og Høyre har signalisert at det er naturlig for dem å samarbeide med Sp etter valget, noe som skulle bety at eiendomsskatten kan ligge tynt an. Høyre ligger an til to representanter i kommunestyret, og Frp tre.