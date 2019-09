Stemmegivningen er i gang

Pluss

Det er ikke akkurat folksomt ved stemmelokalet i Kulturfabrikken denne valgdagen. Det er heller ganske folketomt. Men så er det fortsatt tidlig formiddag. Mange venter med å stemme til etter jobb. Eller etter skoletid. Det er grunnen til at Roar Wessel Olsen venter til i ettermiddag.

– Dette er det syvende valget jeg stemmer sammen med sønnen min, sier Roar. Det har blitt en tradisjon. Første gang satt han fortsatt på armen min. Når går han på skolen og jeg må vente til han er ferdig så vi kan stemme sammen. «Du får ikke lov å stemme uten meg», har han sagt!

Truffet i magen av Jo Benkow

Selv om Roar venter noen timer med å stemme, er valget allerede avgjort for hans del. Roar Wessel Olsen er nemlig 2. kandidat for Høyre i Sortland. Men selv om det er opplagt hva han skal stemme, spør jeg Roar hvorfor det en gang ble Høyre. Forklaringen går langt tilbake i tid:

–Jeg hørte en gang Jo Benkow si at Høyre er det partiet som best sikrer deg retten til å være annerledes. Det traff meg rett i magen. Da var det egentlig gjort. På skolen hadde jeg gode lærere som gikk gjennom politikken og ideologien til de forskjellige partiene. Det bekreftet magefølelsen når det gjelder Høyre.

–Valgdagen er demokratiets høytidsdag

Som en erfaren politiker spør folk ofte Roar ofte hvilket parti de bør stemme:

–Jeg sier at de bør sette seg inn i ideologien. Husk at dere skal stemme for fire år. Ikke stem på partier som shopper saker, men som tenker langsiktig og er styringsvillige.

Roar tror folk vil skjønne dette og den populistiske vinden som gjør at partier som Høyre og Arbeiderpartiet sliter vil snu: –Jeg tror folk vil vende tilbake til de solide partiene med de langsiktige perspektivene.

Roar unnskylder seg litt for at han er hverdagskledt. Når han kommer tilbake til valglokalet senere i dag med sønnen, skal dressjakken være på.

–Valgdagen er demokratiets høytidsdag, forklarer Roar Wessel Olsen. Og lokalvalg er kanskje enda viktigere for folks hverdag enn Stortingsvalg. Over hele verden dør mennesker for retten til å stemme. Det er viktig at vi bruker den retten.

Ikke opptatt

En annen kar kommer ut fra stemmelokalet. Han ser litt lettet ut, som en som nettopp har vært hos tannlegen. Eller stemt ved valg. Selv om valget av parti ikke var vanskelig valg for Bjarne Eriksen. Han har ingen betenkeligheter med å fortelle hva han har stemt. –Så lenge han ikke får høre det! flirer han og peker mot Roar Wessel Olsen.



Det viser seg at de to er arbeidskamerater. Men innen politikken er det slutt på samarbeidet:

–Jeg har stemt Senterpartiet, forklarer Bjarne. Jeg har gjort det ved de siste årene. Rett og slett fordi jeg er enig i mye av politikken deres. Det er et distriktsvennlig parti. De er opptatt av stedet jeg bor. Og jeg er ikke så veldig opptatt av hva som skjer i Oslo, for å si det sånn!

Bjarne liker også et Senterpartiet er blokkuavhengig. –Det innebærer at de kan samarbeide med forskjellige partier. De gir dem større gjennomslagskraft, sier Bjarne Eriksen.

Det sitter en håndfull mennesker på kafebordene utenfor Kulturfabrikken. De ser også nystemte ut. De er derimot lite villig til å snakke med pressen. Allerede notatblokken blir betraktet med skepsis. Da jeg tar frem kameraet er det tilløp til masseflukt fra kafeen. En av de flyktende kommer likevel med en kommentar til valget:

–Noen må jo styre, så det er bra vi har valg!

Familie og skole er det viktigste

Ikke alle er like tagale. Vi stopper Abdifatah på vei ut fra valglokalet. Han smiler i sola mens han triller barnevogna med yngstebarnet foran seg. Årets valg er Abdifatahs andre valg i Norge. Begge to har vært i Sortland. Abdifatah vil ikke fortelle hva han har stemt: –Det er personlig, smiler han. Men det er et parti som er for folk og nært folk. De er også opptatt av familiepolitikk og skolepolitikk. Det siste er særlig viktig for Abdifatah: –Den eldste sønnen min begynner på skolen neste høst og han gleder seg veldig, sier Abdifatah fornøyd mens han triller yngstebarnet videre. Kanskje er dette valget starten på en valgtradisjon for Abdifatah og familien også.