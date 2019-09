Stor økning i antallet forhåndsstemmer

Pluss

Forhåndsstemmene utgjør noen ganger utgjøre det ukjente X i tette og jevne valg.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo har ikke eksakte tall for Sortland, men anslår forhåndsstemmene til å være 1.400. Ved forrige kommunevalg var det 1.173 som forhåndsstemmer i Sortland. Fristen gikk ut før helgen, sånn at utenbys forhåndsstemmer kan øke tallet.

Mange har stemt også ved det ordinære valgtinget.

– Det var veldig trøkk i går. I dag er det litt roligere, men jeg håper det tar seg opp når folk er ferdige på jobb og skole. Ordfører Tove Mette Bjørkmo har også en oppfordring til dem som vurderer å bli sittende hjemme:

– Dette er den sjansen dere har til å påvirke. Gå til valglokalene og slå rekorden, oppfordrer hun.

Sortland har en vekst på drøyt 19 prosent i antallet forhåndsstemmer fra 2015 - så langt.

Varaordfører Kurt Eirik Jenssen opplyser om i Hadsel har det kommet inn omtrent 1.200 forhåndsstemmer. Det er i underkant av en femtedel av Hadsels 6479 stemmeberettigede. På spørsmålet Jenssen har en god følelse før valget, svarer Sp-politikeren nokså nøkternt:

–Vi skal telle stemmene først, før vi begynner å rope altfor høyt.

I 2015 var det 946 personer som forhåndsstemte i Hadsel. Hadsel er opp 27 prosent fra 2015.

Også i Andøy ser det ut til at mange har forhåndsstemt. Ved forrige kommunevalg var det 471 personer som forhåndsstemte. Formannskapssekretær Greta Jakobsen opplyser at det så langt er kommet inn 734 forhåndsstemmer fra Andøy. Forhåndsstemmer fra andværinger som bor andre steder i landet, er ennå ikke kommet til rådhuset. I 2017 var det for øvrig hele 1.112 forhåndsstemmer. Det var et stortingsvalg. Andøy har en vekst på 56 prosent fra kommunevalget i 2015 så langt.

I Bø er det kommet inn 519 forhåndsstemmer. Ved forrige kommunestyrevalg kom det inn 530 forhåndsstemmer.