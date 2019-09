– I dag har jeg en god følelse

Pluss

Det var stor spenning under gårdagens valg i Øksnes. Ut ifra VOLs siste meningsmåling før valget lå Øksnes Venstre an til å gjøre et dårlig valg og ikke oppnå noen representanter til kommunestyret. Gleden var derfor stor da partiet oppnådde 7,6 prosent, dog før fintellingen er ferdig, og to plasser i kommunestyret. Disse to er Jørn Martinussen og Marte Hansen.