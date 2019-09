40.000 til profesjonelle utøvere

Pluss

Det var Heidi Merete Høwe i Sortland jazz- og viseklubb som i juni søkte Kulturrådet om pengene for høstens aktiviteter. Seksjonsleder Agnes Kroepelien i Kulturrådet informerte jazzklubben om tildelingen 2. september, om at søknaden var innvilget av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte, den 28. august:

– Kroner 40 000 bevilges. Tilskuddet øremerkes konserter med profesjonelle utøvere, heter det i vedtaket. Tilskuddet står ved lag i inntil 12 måneder.

– Pengene setter oss i stand til å få fine artister hit til Sortland. Vi får 80 prosent av pengene ganske raskt, og deretter resterende etter at vi har levert rapport fra arrangementet, sier Heidi Merete Høwe i Sortland Jazz- og viseklubb til VOL.

Hun kan fortelle at de vil få Fliflet/Hamre til Sortland. Det er en jazzgruppe fra Bergen etablert i 1991, bestående av Gabriel Fliflet på trekkspill og Ole Hamre på perkusjon.

– Det er viktig å få gode musikere på våre konserter. Det koster penger, og derfor er det fint med økonomisk støtte fra Kulturrådet til våre arrangementer, sier Heidi Merete Høwe i VOL. Hun er for øvrig leder i jazzklubben på Sortland. Pengene ikke er til Sortland jazzfestival, men til andre arrangementer i klubben.