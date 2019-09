Disse er valgt inn i kommunestyre i Sortland

Pluss

Totalt 29 representanter har blitt valgt inn i kommunestyret i Sortland i perioden 2019-2023. Senterpartiet og Høyre har begge sju representanter.

At stortingspolitiker Willfred Nordlund har blitt valgt inn for Senterpartiet, er nok overraskende for mange. Det skyldes nok at han har fått en god del såkalte slengere. Med tanke på at Nordlund har sin daglige dont på Stortinget, blir det vanskelig for ham å møte i kommunestyre i Sortland, og må derfor ha en stedfortreder.

En av kommunestyrets mest erfarne politikere de siste årene, SVs Oddmund Enoksen, er ikke inne i komende periode. Han var partiets tredjekandidat og fikk dermed ikke plass når de to foran på lista, Christan Torset og Ina Beathe Alexandra Jensen, ble valgt inn.

Det var også noe tvil om hvor vidt Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat, Toine C. Sannes, ville få plass i kommunestyret etter at fintellingen var hundre prosent ferdig, men det gikk i boks. Sannes blir dermed den første MDG-politikeren som blir fast representant i kommunestyre på Sortland.

Følgende personer er valgt inn i kommunestyre i Sortland de neste fire årene.

Senterpartiet

Karl-Erling Nordlund

Daniel Lagesen

Berit Tunstad

Willy Vestå

Willfred Nordlund

Øyvind Engkrog Lehn

Camilla Østingsen

Høyre

Marthe Hov Jacobsen

Roar Wessel Olsen

Einar Mårstad

Ann Cathrin Stafseth

Beate Astrid Bø Nilsen

Jim Simonsen Jenssen

Arnhild Duås

Arbeiderpartiet

Tove Mette Bjørkmo

Svein Robert Vestå

Mette Røkenes

Lill-Kristin Johannessen

Ronald Steen

Rødt

Christoffer Ellingsen

Kamilla Therese Ravn Fossem

Johnny Torgersen

Sosialistisk Venstreparti

Christian Torset

Ina Beathe Alexandra Jensen

Fremskrittspartiet

Freddie Andersen

Ann-Helen Myrbakk Andersen

Miljøpartiet de Grønne

Toine C. Sannes