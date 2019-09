Nordlund: – Mitt inntrykk er at folk vil at sittende posisjon skal fortsette, men utelukker ikke samarbeid med Høyre

Senterpartiet gjorde et fantastisk valg i Sortland, og kan nesten velge og vrake i hvem de samarbeider med. Ordførerkandidat Karl-Erling Nordlund mener et samarbeid med SV, Ap og Rødt er mest nærliggende, men utelukker ikke et steg til Høyre.