Sp med storeslem i Øksnes, får ordføreren?

Pluss

At Sp i Øksnes kom til å gjøre et godt valg, var det ikke mange som tvilte på. Men akkurat hvor stor oppslutning partiet ville få var noe mer usikkert. Da valgresultatet var klar like over midnatt, var det klart at Sp fikk hele 36,2 prosent oppslutning og hele åtte mandater til kommunestyret.