– Trasig for partiet men ikke for meg personlig

Etter at kontrolltellingen ble avsluttet i går, mistet Øksnes KrF sitt ene mandat til kommunestyret til fordel for SV. Partiets førstekandidat Geir Arne Haughom tror kanskje partiet mistet stemmer i det de signaliserte at de ønsket et samarbeid med Ap og dagens ordfører.