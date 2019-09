Arbeidstilsynet krevde bedre arbeidsforhold for lærerne i nytt skolebygg

Etter at Arbeidstilsynet krevde endringer knyttet til arbeidsforholdene for lærere ved den nye skolen på Stokmarknes, har både kommunen og arkitektene endret planene, forbedret forholdene og levert nye tegninger for skolen.