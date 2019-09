Hvem blir ordfører i Øksnes?

Flere partier i Øksnes «flørter» med hverandre

Etter valget mandag kunne det umiddelbart se ut til at det ligger an til ordførerskifte etter Sps brakvalg i Øksnes. Nå hører vi at det «flørtes» god mellom flere partier, og ordførervalget er fortsatt et åpent spørsmål.