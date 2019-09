Sp med godt valg i Bø:

Sp overtar som «vaktbikkja» i Bø-politikken

Berit Hansen var ordførerkandidat for Bø Sp og er glad for at partiet gjorde et godt valg og doblet antallet representanter til kommunestyret til fire. Samtidig er hun spent på hvordan det politiske klimaet i Bø vil bli i neste periode, med et sterkt og dominerende Høyre i førersetet.