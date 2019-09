Pasient akutt innlagt på sykehus da fastlegen overså sykdom

En pasient med fastlege på Sortland har klaget til Fylkesmannen i Nordland i forbindelse med at vedkommende ble akutt innlagt på sykehus, etter at fastlegen hadde oversett sykdommen. Pasienten sier at leger ved to forskjellige sykehus har oppfordret ham til å klage på behandlingen.