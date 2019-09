Kun sju prosent av medlemmene er under 30 år

Pluss

Det har vært skrevet og sagt mye om at det er viktig å ha fokus på rekruttering og fornying i lokalpolitikken. Mange partier hadde da også fått flere unge personer, og da legger VOL til grunn en alder under 30 år, til å stå på listene til årets valg. Men resultatet etter opptellingen ble at mange av disse måtte vike plass for mer rutinerte og voksne personer.