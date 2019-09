Kystvakta gikk på en smell på Sortland

Pluss

– Forsvarsdepartementet har nå gitt Forsvarsbygg aksept for utvidet økonomisk ramme for å starte byggingen med å utvide Kystvaktens kontorbygg på Sortland. En for Kystvakten lenge etterlengtet bygging vil derfor kunne starte i høst, sier prosjektleder Knut Helge Grimstad i Forsvarsbygg til VOL.

Satser på byggestart på Kystvaktbasen til høsten Målet er at utvidelsen av Kystvaktbasen på Sortland skal starte i høst, og hvis alt går etter planen står nybygget ferdig i oktober 2020.

Bakgrunnen for at rammen måtte økes er i hovedsak konkurransesituasjonen i entreprenørmarkedet. Etter gjennomført tilbudskonkurranse i vår fikk Forsvarsbygg kun inn to tilbud. Selv det laveste tilbudet var noe høyere enn det Forsvarsbygg i utgangspunktet hadde forventet.

Kystvakta bygger for titalls millioner på Sortland Kystvakta skal utvide sitt administrasjonsbygg for flere titall millioner kroner, for å samle hele ledelsen i nye kontorlokaler på Sortland.

Liten konkurranse

– Liten konkurranse gir alltid en risiko for høyere priser enn om konkurransen hadde vært bedre. I tillegg måtte Forsvarsbygg foreta en del prosjektering på nytt ettersom tidligere rådgivningsfirma gikk konkurs før detaljprosjektering kunne starte. På bakgrunn av dette måtte Forsvarsbygg søke Forsvarsdepartementet om å øke rammen med med cirka ått millioner kroner. Dette har nå Forsvarsdepartementet gitt aksept for.

Byggestart i september

Prosjektleder Knut Helge Grimstad i Forsvarsbygg sier til VOL at Forsvarsbygg har signert kontrakt med firmaet Bygg Engineering AS i Harstad på oppdraget.

– Kontrakten har en verdi på 28,2 millioner kroner inklusive merverdiavgift. Byggestart forventes i løpet av september i år. Selve bygget skal etter planen være ferdig i løpet av juni 2020. Bygget vil kunne overleveres Kystvakten ferdig innredet i løpet av august 2020, sier Grimstad i Forsvarsbygg til VOL.

Departementet på banen

I et formelt brev fra Forsvarsdepartementet til Forsvarsbygg datert 30. august i år, viser ekspedisjonssjef Anders Melheim til supplerende opplysninger og anmodning om økt kostnadsramme for utvidelsen av kontorkapasiteten ved Kystvakta på Sortland.

– Forsvarsdepartementet mener at det ikke er mulig å tilpasse prosjektet til gjeldende rammer, og opplyser at alle kutt med kostnadskonsekvens fra beslutningsgrunnlaget av 16. mars 2018 og i brev av 18. juni 2018 er gjennomført, sier ekspedisjonssjefen.

Omtalen av gjeldende kostnadsramme og forventningsverdi i brevet fra Forsvarsbygg, er av Forsvarsbygg unntatt offentlighet knyttet til deres behov for å unngå at konkurranseutsatte opplysninger skal tilfalle andre entreprenører i markedet.

Forsvarsfolk fortviler over skjerpet skatt for pendlere Ansatte i Forsvaret sier de vurderer å slutte som følge av en regelendring om at pendlerutgifter over 97.000 kroner skal beskattes. Regjeringen vil se på saken.

– Forsvarsdepartementet konstaterer at dersom prosjektet for å utvide og tilpasse kontorkapasiteten og operasjonssentralen ved kystvaktstasjonen på Sortland skal gjennomføres, er det i henhold til Forsvarsbyggs opplysninger nødvendig å øke rammene i prosjektet, skriver ekspedisjonssjefen.

Forsvarsbygg kan derfor videreføre byggeprosjektet, forutsatt at videreføringen er stram i styring av kostnader, heter det fra departementet.