– Selger sex til nordlendinger via Internett

– Målet vårt er et ryddig, rent og sikkert samfunn der folk kan føle seg trygge. Det sier Geir Bendiksen ved Sortland lensmannskontor. Jeg har tatt turen bort for å snakke om et litt følsomt tema, nemlig sexsalg. I Oslo og andre storbyer er prostitusjon åpenlys. Har man slike behov stikker man ned i området rundt Akershus festning, Rådhuset og Børsen. På mindre steder som Sortland foregår sexhandelen mer i det skjulte, avslører Bendiksen.