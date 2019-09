Hadsel starter renovering av Stokmarknes sykehjem

Pluss

Det har vært flere pasientskadesaker ved Stokmarknes sykehjem den senere tid. I en av sakene har klagemulighetene opphør. Etter at Fylkesmannen besluttet at det ikke skulle opprettes tilsyn med sykehjemmet. Etter at ble kjent for en av klagene av klagemulighetene hadde opphørt, oppfordret klageren likevel Fylkesmannen om å følge opp sykehjemmet.