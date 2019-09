– Høyre signaliserte ønske om samarbeid før valget, nå vet vi ikke hvor vi har partiet

Pluss

VOLs meningsmåling i mai viste at Senterpartiet lå an til å gjøre et godt valg, og konstellasjonen Sp, Frp og Høyre fikk etter meningsmålingen flertall. De tre partiene lovte da at eiendomsskatten på sikt skulle vekk, og partileder for Høyre, Jonny Rinde Johansen, uttalte at partiet hadde som målsetning å samarbeide med Sp og Frp.