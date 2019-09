– Tenker at først velger man samarbeidspartnere, og så forhandler man

Øksnes SV er i kommunestyret et like stort parti som Høyre. Partileder Tone Selnes Guldbjørnsen sier hun har forståelse for Høyres «vippeposisjon», men tenker at først så velger man hvem man ønsker å samarbeide med, og deretter går man i forhandlinger.