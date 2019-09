Mange formuende politikere i Vesterålen

Pluss

Om vi ser på oversikten over formuene til våre lokalpolitikere i Vesterålen, er det bøfjerdingen Håkon Ulriksen som troner øverst på listen med en formue på nesten 43 millioner kroner. Han har mange jern i ilden og er daglig leder for selskapene Ulrix Eiendom AS, Ulrix Invest AS, Ulrix Liftutleie AS og Ulrix Personal AS.