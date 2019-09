Fortsatt ingen pågrepet etter innbruddene ved Sortland Mat & Vinhus

Pluss

Det ble en skikkelig Fredag den 13. for Sortland Mat & Vinhus i forrige uke. I løpet av ett døgn slo innbruddstyver til mot restauranten to ganger. Utbyttet fra innbruddene ble snaue 10000 i kontanter. Dessuten ble restauranten påført skader for omkring 3000 kroner.