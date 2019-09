Traff best for Andøy, bommet mest i Bø

Pluss

Produksjonsleder Nils Olav Vassås i Norfakta Markedskommunikasjon sier i en kommentar til forskjellene mellom målingene og valgresultatet, at det er lite sannsynlig at resultatene skulle stå i ro fra de to målingene før valget ble gjennomført, i perioden fram til selve valgdagen.

– Vi kjenner ikke bevegelsene blant velgerne de siste ukene før valget. At resultatene skulle stå i ro, er lite sannsynlig og gjør heller ikke det. Det er vanskelig å si om vi har truffet fordi våre målinger ble gjort så lang tid i forveien, sier produksjonsleder Nils Olav Vassås i Norfakta til VOL.

Grunnlaget

– Det er mellom 250 og 300 personer i den enkelte kommune som er ringt opp i forbindelse med målingene. Er et så lite antall forsvarlig når man vet at nasjonale målinger ideelt sett skal ha tusen spurte?

– Jeg ser at det i Andøy var 250 spurte. Jo færre vi spør, desto høyere blir feilmarginen. Samtidig er kommunene så små at det er vanskelig å nå folk i løpet av den tiden som er satt av for meningsmålingen, sier produksjonsleder Nils Olav Vassås i Norfakta i en kommentar til VOL.

Færre spurte

Norfakta har bommet noe på Arbeiderpartiet i Sortland, Øksnes og Bø. Kan det være noen sammenheng, spør vi ansvarlig redaktør Geir Bjørn Nilsen i VOL:

– Nei, egentlig ikke. Når det gjelder Bø så spør Norfakta litt færre innbyggere. Dermed blir det litt større feilmargin i undersøkelsen. Det viktigste er retningen. Norfaktas meningsmålinger fanget opp Senterpartiets framgang, men undervurderte Arbeiderpartiets tilbakegang.

– I Bø bommer målingen både på Arbeiderpartiet og Høyre. Hva tror du er årsaken til at målingen er så langt unna valgresultatet for Høyre, der partiet selv ble overrasket over eget valgresultat?

-Igjen: Det har med antallet respondenter å gjøre. I Bø fanget Norfakta klart opp Høyres fremgang i uke 34. Ap var størst i målingen i uke 19. Norfakta traff på bevegelsen, sier Nilsen.

– Hvor mener du Norfakta har truffet best?

– Helt klart Andøy. Hvis vi summerer fasiten fra valget med målingen i uke 34, bommet Norfakta bare med drøyt 13 prosentenheter. Det er et bra resultat, sier ansvarlig redaktør Geir Bjørn Nilsen i VOL.

Ren Høyre-liste

Ordfører Sture Pedersen i Bø Høyre er ikke så veldig overrasket over at Norfaktas siste måling bommet på hans parti med nesten 16 prosent i forhold til valgresultatet.

– Vi var nokså trygg på at den første meningsmålingen på rundt 25 prosent var feil. Det fikk vi bekreftet i den andre målingen, som lå på over 40 prosent. Og så ble valgresultatet på 57,5 prosent. Jeg tror utslagene skyldes at mange velgere lenge trodde at det skulle være felles liste også i år, slik det har vært de 12 siste årene. Mange forsto etter hvert at var snakk om to forskjellige lister. Da folk ble klar over dette, falt flere og flere velgere ned på vår liste, sier Sture Pedersen til VOL.

Han forklarer forskjellene mellom den første og andre målingen samt valgresultatet, med at mange av de som ble ringt opp av Norfakta ikke var så nøye med hva de svarte, fordi mange trodde at det fortsatt var felles liste i Bø. Derfor ble målingene og valgresultatet som det ble, mener han.

Fanget ikke tendensen

– Etter den første målingen sa vi i gruppa at vi måtte jobbe intenst fram mot valget for å få folk til å skjønne at det ikke var felles liste denne gangen. Og så sent som bare noen dager før valget, var det folk som fortsatt trodde at det ble samme liste som de 12 siste årene, sier Sture Pedersen, som mener at valgekspertene ikke har klart å fang opp denne tendensen i folket. Det er årsaken til de store sprikene for målinger og valgresultat i Bø, mener han.

– Samtidig har vi vært veldig tydelig på å skape lokale arbeidsplasser. Konflikter om næringssatsing og oppdrett ved Gaukværøy mener jeg også har gitt utslag, men vi brukte ikke det som et poeng i valgkampen. Der var vi et ja-parti i forhold til næringsetableringer, og det har mange unge velgere lagt merke til når det viser seg at 70 prosent av de under 35 år stemte høyre, sier Høyre-ordføreren i Bø til VOL.

Leder i Hadsel Venstre, Arne Ivar Mikalsen, sier en kommentar til VOL at det er interessant å vite feilmarginen.

– Resultatet fra valget på 10,9 er helt utmerket, sier Mikalsen, som fikk et betydelig styrket parti i kommunestyret.

Tidligere Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) sier i en kommentar at det fra hennes side blir spekulasjoner, og poengterer at hennes parti ikke har kommet igang med evaluering enda.

– Men jeg tror fremdeles at en nasjonal trend der Senterpartiet har gjort et svært godt valg over hele landet også gjelder på Sortland. Den andre grunnen tror jeg er mobilisering rundt skolestruktursaken, sier hun til VOL.

Under kan du se fasit for de to meningsmålingene Norfakta gjorde for VOL, sammenlignet med valgresultatet fra 9. september. Bidra gjerne med dine egne kommentarer nederst i denne saken.