Jan Fredriksen: – Enten har ikke Korsgaard lest det jeg har sagt, eller så har han misforstått med vilje

Pluss

De siste dagene har leder for Harstadregionens næringsforening Ole Johnny Korsgaard og leder i Nordland fylkes fiskarlag Jan Fredriksen gått i clinch på Vol. Det begynte da Fredriksen påpekte en del utfordringer ved Havfarmen og satellittoppskytninger fra Andøya Space Center for fiskerinæringen i området. Dagen etter slo Ole Johnny Korsgaard tilbake på Vol. Han beskyldte Fredriksen for å snakke ned prosjektene og for å være alt for lite fremoverlent. I dag er det klart for tredje runde.