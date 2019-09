Lovet å ordne gatelysene i sommer, men det er fortsatt mørkt som i graven

Pluss

8. januar skrev Andøyposten om mørke gatelys i Merkeveien og Daniel Olaisens vei på Andenes. Stein Andreassen sa den gangen at feilen var av en slik art at de måtte vente til sommeren når tælen var ute av jorda. Andøypostens kilde i Merkeveien reagerer på at det fortsatt er svart, til tross for Andreassens løfter.