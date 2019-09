Lena Arntzen i Hadsel Høyre:

Vil hindre at Rødt blir makt-joker i Hadsel

– Å søke samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet oppfattes kanskje i Hadsel-sammenheng som litt kontroversielt, men for oss er det viktig å være en del av et styringsdyktig flertall uten at Rødt sitter som en makt-joker i alle saker i kommunestyret.