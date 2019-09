Anken etter «sovevoldtekten» avvist og straffen skjerpet. Forsvarer: – Min klient er naturligvis skuffet

Pluss

I februar 2019 ble vesterålingen dømt for voldtekt i Vesterålen tingrett. Det dreide seg om en såkalt «sovevoldtekt» som skal ha funnet sted i 2017. Begge parter var beruset, men hadde helt forskjellige versjoner av hendelsesforløpet. Tiltalte hevdet fornærmede hadde samtykket til samleie. Fornærmede hevdet på sin side at hun ikke husket noe fra episoden. Det var vitnemålet fra fornærmedes far som førte til anmeldelse for voldtekt.