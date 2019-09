Naturvernere tapte mot lutzgran i Sortland

Pluss

Oddvar Brenna søkte tidligere om tillatelse til å sette ut 2.500 lutzgran på en del av sin eiendom til skogproduksjon. Utsettingen er planlagt på et elleve mål stort felt på eiendommen hans.

– Miljødirektoratet har kommet fram til at utsetting av lutzgran ikke fører til for store uheldige følger for naturmangfoldet i forhold til fordelene med tiltaket. Klager får ikke medhold, sier direktoratet i sitt brev til organisasjonene som klagde på vedtaket, den 2. september i år.

Endelig beslutning

Fylkesmannen i Nordland besluttet i desember 2017 å gi Oddvar Brenna tillatelse til å sette ut lutzgran i Sortland kommune. Naturvernforbundet, SABIMA og WWF klaget på vedtaket. Nå har Miljødirektoratet i et endelig vedtak, som ikke kan klages videre, besluttet at Fylkesmannens opprinnelige beslutning blir stående. Dermed har de tre organisasjonene tapt kampen mot utsetting av lutzgran i Sortland.

Miljødirektoratet mener at utsetting av lutzgran på eiendommen til Brenna ikke fører til for store uheldige følger for naturmangfoldet i forhold til nytten med tiltaket.

Protesterte

De tre organisasjonene som klagde på tillatelsen mente at lutzgran etter hvert ville bli satt i en mer alvorlig klasse i Artsdatabanken. De anså dessuten at argumentet om at et nytt felt hadde liten betydning for spredning og samlet belastning til Selnesvatnet, som mangelfulle. De mente at plassering av plantefeltet på en kolle ville bety at frø ville spre seg til områder som er vanskelig å følge opp. Organisasjonene mente også at det var grunn til å forvente vesentlige og uheldige følger for det biologiske mangfoldet.

Ser det annerledes

Fylkesmannen har hele tiden sett på saken med andre briller enn organisasjonene, og mente at lutzgran hadde lav risiko etter Artsdatabankens svarteliste. Dette ble heller ikke endret i 2018, slik organisasjonene mente det ville bli. Fylkesmannen mente dessuten at lutzgran skulle stilles likt med sitkagran. Heller ikke spredning av arten til hei og myr ble sett på som vesentlig uheldig for artsmangfoldet. Plantingen ville heller ikke bidra til spredning av frø fra lutzgran til Selensvatnet naturreservat.

– For å se bort fra andre samfunnsinteresser må tiltaket gi vesentlige uheldige følger for naturmangfoldet. Det gjør det ikke, mente Fylkesmannen.

Kunnskap om grana

I sin beslutning om å tillatte utsetting av lutzgran i Sortland, har Miljødirektoratet listet en rekke negative sider ved arten. Den har spiredyktige frø som kan spre seg. Den har fått status som «høy økologisk risiko» i Artsdatabanken. Den klarer kalde vintere bedre. Det er også påvist at lutzgran har spredd seg fra plantede bestander i Nordland og Troms.

En rapport fra Norsk institutt for naturforskning viser at lutzgran sprer seg utenfor plantefelt og etablerer seg i en rekke ulike naturtyper i Nordland.

Truede arter

I Miljødirektoratets vurdering av saken, listes det opp en rekke truede og sårbare arter i og rundt området der lutzgran nå kan settes ut i Sortland.

– Naturmangfoldsloven sier at kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Vi mener at kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å fatte et grunngitt vedtak, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet i sitt vedtak.

– Faren for skade på naturmangfoldet fra tiltaket skal veies opp mot positiv virkning for andre samfunnsinteresser. I denne saken er de positive virkningene knyttet til lutzgran mer produktiv enn norsk gran på samme areal.

Miljødirektoratet viser også til at Fylkesmannen i Nordland har satt vilkår som legger til rette for at grunneier kan minske virkningene, ikke bare av denne utsettingen, men også etablert granskog. Samlet sett vil dette gi bedre sikring mot skadevirksninger fra fremmede treslag i naturmangfoldet, heter det.

Begrunnelsen er at Miljødirektoratet ikke har tro på at lutzgran vil spre seg til verneområdet. Utsettingen truer heller ikke viktige naturtyper av lutzgran eller truede arter som er dokumentert rundt utsettingsområdet, sier avdelingsdirektøren i Miljødirektoratet i sitt endelige vedtak.

Svikt i systemet

Både søkeren og organisasjonene har måttet vente lenge på den endelige avgjørelsen, og de skyldes en teknisk svikt. Det opprinnelige vedtaket fra Fylkesmannen i Nordland ble gjort i desember 2017. I midten av januar 2018 klaget Naturvernforbundet, SABIMA og WWF på vedtaket. Fylkesmannen gjorde i februar et forsøk på å sende saken til Miljødirektoratet, men lyktes på grunn av teknisk svikt ikke med det.

Miljødirektoratet fikk først den 12. juli 2019 saken til seg, godt og vel et år etter at det skulle være sendt fra Fylkesmannen i Nordland.