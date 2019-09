Tiltalte forklarer seg i Tjeldsundsaken: – Utsatt for heksejakt

Pluss

Etter at de åtte fornærmede i saken hadde forklart seg for lukkede dører i Ofoten tingrett mandag og tirsdag, ønsket tiltalte i saken å forklare seg. Mannen i 60-årene fra Tjeldsund er tiltalt for å skulle ha foretatt seksuell handling med åtte fornærmede under 16 år, samt seksuell omgang med en av dem. Sakene skal ha skjedd i perioden fra 2012 til 2017.