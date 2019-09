– Beredskapen var ikke optimal

Pluss

Forrige uke skrev Vol at ambulansebilen på Andenes var ute av drift fra klokken 19.10 forrige tirsdag og fram til vaktskifte klokken 08.00 onsdag morgen. Totalt 13 timer. Andøyposten og Vol erfarte, etter kontakt med kilder, at årsaken var at ansatte hadde fått beskjed om at de ikke fikk jobbe mer overtid i år. En slik kvelds- og nattevakt, som beskrevet, utløser overtid og ambulansen ble derfor meldt «ute av drift» da vakten startet.