Sissa Grøtan hjelper mottaksbeboerne med brev til UDI etter nedleggelsesvedtaket:

– Dette vil ha store konsekvenser for barna

Beboerne ved Bankplassen mottak på Melbu var i sjokk etter at det fredag ble kjent at UDI vil legge ned det som for flere av dem har vært hjem i årevis. - Det jeg er redd for er hvordan dette vil påvirke barna, sier Sissa Grøtan, som fredag hjalp beboerne med å skrive brev til UDI.