Morild vant 5-2 hjemme over Ballstad:

– Vi har stålkontroll i andre omgang

Da Morild møtte Ballstad i Øksnes idrettspark lørdag ettermiddag, ble det ingen enkelt match for bortelaget. Til tross for at trener Kristian Røsnes Hansen mener Morild spilte en dårlig førsteomgang, vant de til slutt 5-2 over Ballstad.