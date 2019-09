Minst 72 personer fikk yrkessjåføropplæring utenom regelverket

Pluss

Vol har gjennom flere avslørende artikler påvist at det har pågått irregulær utdanning av yrkessjåfører over lang tid ved yrkessjåførutdanningen på Melbu. Ifølge Fylkesmannen i Nordland har skolen ikke hjemmel til å undervise andre enn de som faktisk er opptatt som ordinære elever ved yrkessjåførutdanningen. Det viser seg at mange andre enn elever opptatt ved skolen har fått utdanning.