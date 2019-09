Neshallrevyen har flyttet fra Nesset til Melbu, men skifter de navn?

Et navneskifte kan muligens ligge i lufta, etter at Neshallrevyen valgte å kutte ut den dyre leiekontrakten på Stokmarknes og relokalisere den sosiale og kreative galskapen til Melbu samfunnshus, som i mars skal være åsted for Neshallrevyen 2.0.