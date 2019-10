Øksnes - september

Pluss

Omsetninger for Øksnes kommune:



Gnr 77, bnr 33 er solgt for kr 1.600.000 fra Lars Olaus Hermansen til Valur Jonsson (27.09.2019)



Alsvågveien 129 (Gnr 62, bnr 55) er solgt for kr 250.000 fra Christian W Reinholdtsen til Synne Nilsen (27.09.2019)



Gnr 65, bnr 27 er solgt for kr 2.068.000 fra Unni K H Olsen Meland til Øksnes Entreprenør Eiendom As (26.09.2019)



Multebærveien 20 (Gnr 65, bnr 991) er solgt for kr 650.000 fra Skipet Eiendom As til Multebærveien As (26.09.2019)



Gnr 72, bnr 55, fnr 1 er solgt for kr 3.300.000 fra Sørdahl Eiendom As til Klo Gunnar & Co Eiendom As (26.09.2019)



Gnr 65, bnr 240 er solgt for kr 600.000 fra Morten Edmund Vottestad til Ryvingen Kystfiske As (24.09.2019)



Instøyveien 1 (Gnr 81, bnr 238) er solgt for kr 1.500.000 fra Øksnes Boligstiftelse til Nanna Ingebrigtsen og Ron Kjetil Hamansen (24.09.2019)



Gnr 81, bnr 121 er overdratt fra Astrid Sofie Hansen til Solhild Annie Indstø, Svanhild O H Reinholdtsen og Unni Irene Hansen (23.09.2019)



Halvar Rasmussensvei 12 (Gnr 65, bnr 102) er solgt for kr 1.675.000 fra Ellen Gro Kristoffersen til Frank Arne Larsen (23.09.2019)



Gnr 94, bnr 24 er overdratt for kr 200 fra Geir Bowitz til Torodd Jørgensen (20.09.2019)



Gnr 64, bnr 71 er solgt for kr 1.580.000 fra Ellinor P Torstensen og Roar Jenssen til Skipet Eiendom As (19.09.2019)

Salget omfatter også Martin Nilsens vei 35 (Gnr 64, bnr 162)



Kristian Rasmussensvei 1 A (Gnr 65, bnr 969, seksjon 4) er solgt for kr 2.800.000 fra Klotind As til Dag Asle Nilsen og Marith Ditlefsen (19.09.2019)



H. Klaussens vei 6 (Gnr 64, bnr 135) er solgt for kr 1.700.000 fra Renate Norum til Simen Norum (17.09.2019)



Ringveien 49 (Gnr 65, bnr 45) er solgt for kr 400.000 fra Shilabo As til Renate Hass Amundsen (17.09.2019)



Multebærveien 16 (Gnr 65, bnr 900) er solgt for kr 150.000 fra Lillian Torgunn Rebnord til Multebærveien As (10.09.2019)



Gnr 65, bnr 4 er solgt for kr 1.500.000 fra André Reinholdtsen til Klotind As (03.09.2019)



Halvar Rasmussensvei 24 (Gnr 65, bnr 705) er solgt for kr 2.500.000 fra Per Gunnar Mikkelsen til Ine Mari Hansen Bjørgvik og John T Hansen Bjørgvik (03.09.2019)



Støveien 29 A (Gnr 65, bnr 477) er solgt for kr 2.300.000 fra Hilda Vottestad Olsen til Kristian Johan Samuelsen (02.09.2019)



Gnr 65, bnr 1009 er overdratt fra Øksnes Kommune til Kystverket Nordland (02.09.2019)