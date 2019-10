Domstolkommisjonen: – Vil unngå A- og B-domstoler

Pluss

For en drøy halvtime siden overleverte Domstolkommisjonen sin rapport til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr fra FrP. For VOLs lesere var mye av innholdet i Domstolkommisjonens delrapport gammelt nytt. Som omtalt i går vil Domstolkommisjonen kutte antall tingretter til 22. Det innebærer at Vesterålen tingrett slås sammen med Ofoten og Trondenes til Midtre Hålogaland tingrett med hovedsete i Harstad.